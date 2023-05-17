Depremzedelere küfür eden cezasını çekecek!

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası AK Parti’nin 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen bölgeden çok oy alması sosyal medyada eleştirildi. Savcılık, depremzede seçmeni hedef alan hakaret ve küfür içeren paylaşımlar için resen soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik depremlerin ardından 11 il de yaklaşık 51 bin kişi hayatını kaybetmişti. Milyonlarca kişiyi etkileyen depremin ardından yardımların bölgeye geç ulaştığı gündem olmuştu. 14 Mayıs seçimleri sonrası birçok kentte AK Parti, ilk sırada çıktı. Depremzedelere yönelik paylaşımlar ise büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sonuçlarıyla ilgili ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili resen soruşturma başlattı. Bir şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıktı.