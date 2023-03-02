Depremzedeyi ''devamsızlıktan'' işten çıkardılar

Deprem bölgesinde işten çıkarma yasağına rağmen Gaziantep’te faaliyet yürüten bir tekstil şirketinin "devamsızlık" gerekçesiyle bir depremzedeyi işten çıkardığı iddia edildi.

11 kentte yıkıcı etkisini gösteren ve milyonlarca yurttaşı olumsuz etkileyen depremin üzerinden üç hafta geçti.

Depremin yaraları henüz sarılamamışken birçok tartışma da hâlâ güncelliğini koruyor. Belirsizliğini koruyan başlıca konulardan biri de depremden olumsuz etkilenen işçilerin durumu.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz'ün haberine göre deprem bölgesinde işten çıkarmaları engellemek için getirilen fesih yasağına karşın bazı iş yerleri çeşitli gerekçelerle işçileri işten çıkarıyor. Bunun son örneği de Gaziantep’te faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasında yaşandı.

Depremden olumsuz etkilenen bir işçi, ailesiyle birlikte bir köye yerleşerek çadır kurdu. Bu nedenle bir süredir işe gidemeyen işçi, ‘devamsızlık’ gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Cumhuriyet’e konuşan işçi, “Deprem sonra ailem korktu. Bir köye yerleştik ve çadır kurduk. Yaşamımızı çadırda sürdürüyoruz. İşe aracım olmadığı için gidemedim, yıllık izinimi kullanmayı istedim ancak yetkililer herkesin bu talepte bulunduğu belirterek izin vermediler. Birkaç gün idare ettiler ancak sonrasında devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarıldım” ifadelerini kullanarak konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Cumhuriyet