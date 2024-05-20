Derbi gerilimi sokağa taştı; tekme tokat birbirlerine girdiler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Gaziantep'te iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası aynı mekanda maç izleyen her iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı.

Taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.

İHA