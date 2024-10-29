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Derbi sonrası muhabire saldıran şüpheli tutuklandı

Derbi sonrası muhabire saldıran şüpheli tutuklandı
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Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbeden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saldırıya uğrayan Emre Kaplan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastanede tedavi altına alınan Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

İHA

Etiketler Beşiktaş Galatasaray emre kaplan spor muhabiri
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