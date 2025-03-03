Derebaşılı Mucit 80 Yaşında ATV Motor Yaptı

Bozyazı'nın Derebaşı mahallesinde yaşayan Çeleb Hacı Lakaplı Hüseyin Biçimli 80 Yaşında Yerli ve Milli ATV motoru yaptı.

Derebaşı Mahallesinde yaşayan Çeleb Hacı Lakaplı Hüseyin Biçimli 80 Yaşında Yerli ve Milli ATV motoru yaptı.

Yurdum insanın yapamayacağı iş yok. Mersin'in Bozyazı İlçesi Derebaşı Mahallesinde iakmet eden Hüseyin Biçimli (Çeleb Hacı) farklı araç, alet ve edevatlardan topladığı parçalarla kendine özgü ATV cinsi motosiklet yaptı.

Yaklaşık 10 yıl önce tasarlamaya başladığı ATV'yi,80'li yaşlarda olmasına rağmen evinin etrafında keyifle kullanıyor.

Motoruyla test sürüşü yapan Hüseyin Amca imkân verilirse daha iyilerini yapabileceğinin altını çizenken diğer aile bireylerinin de mucitlik üzerine birçok çalışmaları olduğunu belirtiliyor.

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