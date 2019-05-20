Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü !

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Cemal Kurtal (50), hayatını kaybetti.



Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Ak köyü yolunda meydana geldi. Cemal Kurtal yönetimindeki 67 TE 858 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla atıp dereye yuvarlandı.

Yan duran ve hurdaya dönen kamyonetin içerisinde sürücü Kurtal sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, Kurtal, kazayı görenler ve sağlık ekibi tarafından kamyonetten çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kurtal, EreğliDevlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal Kurtal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



