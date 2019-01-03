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  3. 03 Ocak 2019 16:34

''Derin Kavga''yla ilgili flaş açıklama

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Ercümen ve Derya Can'ın Salda Gölü dalışları sonrası mahkemelik olmasının arından ilk açıklama geldi.

''Derin Kavga''yla ilgili flaş açıklama
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Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen ve Derya Can’ın Salda Gölü dalışları sonrası mahkemelik olmasının ardından Ercümen cephesinden ilk açıklama geldi.

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen, Salda Gölü’nde 26 Ekim 2018’de tatlı su paletsiz değişken ağırlıkla dalış rekorunu kırdı. Rekorun ardından Derya Can, 24 Kasım’da aynı yerde 68 metreye dalarak Ercümen’in rekorunu kırmış oldu. Ercümen, kendi rekorunu geride bırakan Derya Can’ın dalışının etik olmadığını açıklamıştı. Ercümen’in yaptığı açıklama sonrasında Derya Can Göçen’in sosyal medyadan kendisine ağır eleştriler yönelttiğini iddia ederek, mahkemeye başvurdu ve mahkeme birer aylık tedbir kararı almıştı. 

Dünya Şampiyonu iki sporcunun mahkemelik olmasının ardından ilk açıklama Şahika Ercümen’in avukatından geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Müvekkilimiz Şahika Ercümen hakkında çeşitli yayın organlarında çıkan haberler hakkında her ne kadar sessizliğimizi korumak istesek de, aslı olmayan konularla ilgili bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. 

Bayrağımızı göklerde dalgalandıran, 9 dünya rekoru kırmış milli sporcu Şahika Ercümen’in uğramış olduğu sözlü saldırılar, ithamlar ve hakaretler sonrasında, delilleri ile birlikte başvurumuzu yaptık ve ilgili koruma kararını aldık. Ardından takip eden süreçte müvekkile karşı taciz barındıran ifadelerin devam etmesi sebebiyle yine aynı mahkemeden koruma kararının uzatılmasını talep ettik ve mahkeme bu talebimizi de hukuka uygun bularak, koruma kararını 60 güne uzattı. Yaklaşık 45 gün önce müvekkilim lehine alınan bu karar hala devam etmektedir. Amacımız ise bu gibi şiddet içeren söz ve davranışlara karşı susmamak ve “dur” demektir. Bu konuda sessiz kalmayı tercih eden müvekkilim, başarıları ve toplum yararına yaptığı/yapmayı planladığı işler ile anılmak istemekle birlikte, şiddetin her türlüsüne “dur” denmesi temennisindedir. 

Burada ilgili kişilerin sadece kamuoyunda gündem olabilmek niyetiyle hareket ettikleri açıktır. Kendilerinin hiçbir hakarete uğramamış olmalarına karşın, yalnızca kanundaki ‘kadınların her koşulda korunmasını hassasiyeti’nden yararlanarak müvekkilimiz aleyhine bir başvuru yapılmıştır. Bu başvurunun hiçbir delil olmadan yapıldığını belirtmemiz gerekir. Söz konusu bu başvuruyu ve iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Sürecin takipçisi olacağımızı da belirtiriz.”

İHA

dünya serbest dalış şampiyonu , derin kavga , şahika ercümen , derya can
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