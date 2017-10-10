Ders kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Komşumuz Azerbaycan'daki yeni eğitim öğretim yılı "Türkiye haritası tartışması" ile başladı. Rusça tarih kitabında; milattan önce var olmuş bir Ermeni devletinin sınırlarını gösteren haritayla ilgili tartışmalar büyüyünce hükümet çareyi kitapları toplatmakta buldu. Kitabın ise Ruslar tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.



Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre Azerbaycan'da 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan Rusça tarih kitabındaki “Büyük Ermenistan” tartışmalara neden oldu. İşte komşuyu karıştıran ve Türkiye Haritası’nın da başrolünde olduğu olayın perde arkası.

BAKANLIK 10 GÜN SONRA TOPLATMA KARARI VERDİ

Azerbaycan’da 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan Rusça tarih kitabının bir ünitesinde; milattan önce 95-55 yılları arasına ait döneme de yer verildi. O dönemdeki Mets Hayk (Büyük Ermenistan) ülkesinin haritası da görsel olarak kullanıldı. Ancak, Hazar’dan, Karadeniz’e kadar uzanan ve günümüz Türkiyesi’nin de büyük bölümünü içine alan harita tartışmalara neden oldu.

İlk olarak Azerbaycan'da sosyal medyada eleştirilen konu daha sonra ülkedeki haber sitelerinde de yer alınca hükümet harekete geçti. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının 10. gününde kitabı toplatma kararı aldı. Söz konusu haberler Azeri basınında “Böyük Ermenistan haritası, böyük hata” başlığıyla haberleştirildi.

‘KİTABI RUSLAR HAZIRLADI’

Sözcü’ye konuşan Azeri kaynaklar ise “Kitap Rusya Federasyonu tarafından hazırlanmış. Azeri okullarındaki tarih derslerine Rusça ek destek kitabı gibi bir işlevi vardı. Bakanlık çalışmasını yürütüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı” dediler. 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan kitapta yer alan haritanın üzerinde Ermenistan yazılan bölgenin, bugünkü Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Türkiye'nin toprakları kapsadığı görülüyor.

ERMENİLERİN METS HAYT DEVLETİ

Tarihte, Ermeni kaynaklara göre; Büyük Ermenistan (Mets Hayk) Kralı 2. Tigran (Büyük Tigran-M.Ö. 95-55) döneminde Ermenistan zirvesine ulaştı. Ülkenin sınırları Hazar denizden Karadeniz’e, Kafkasya dağlarından Mezopotamya çöllerine kadar uzanıyordu. 1 milyon kilometre kareyi kapsayan bu bölgede Ermeni ordusu konuşlanmıştı.