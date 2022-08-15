  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da 'Deterjan Pazarı' olayında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında firma sahibinin de bulunduğu 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, birçok vatandaşı mağdur etti.

Banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulunan, ünlü oyuncularla reklam çekimi yaparak tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup satış yaptı.

40 bin kişiyi dolandırdı
Firma, bir süre taahhütlerini yerine getiremedi, internet sitesi kapandı. Firmanın sahibi olan Süleyman Kocabaş’ın ise ortadan kaybolduğu, yaklaşık 40 bin kişinin toplam 500 milyon TL civarında dolandırıldığı ileri sürüldü.

Mağdurların toplanması üzerine soruşturma başlatıldı
Sisteme üye olan yaklaşık 200 kişi,  ilçede bulunan firmaya ait fabrika önünde toplandı. Vatandaşlar, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını söyledi.

Çok sayıda kişinin başvurusu üzerine savcılık, Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlattı.

2 kişi tutuklandı
Soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen firma sahibi Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

Etiketler deterjan pazarı süleyman kocabaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nagehan Alçı fena yakalandı! ''İmamoğlu röportajı'' meğer bildiğimiz gibi değilmiş
Tarım Kredi marketlerinde indirim yerine zam geldi
Burası Arabistan değil, İstanbul! Öğrenci yurdunda skandal görüntü
Yaz yağmuru sele dönüştü: Araçlar sular altında kaldı!
İstanbul için felaket senaryosu! Ünlü bilim insanı ''Tsunami vuracak'' deyip tarih verdi!
Erdoğan aday olmayabilir mi? Kulislerden dikkat çeken iddia
Genç kız iş görüşmesine gitmişti... Ölmeden 3'ünün de adını verdi
Erdoğan'ın Cem Uzan ile ilgili o sözleri yıllar sonra ortaya çıktı
Sessiz sedasız evlenen Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez görüntülendi
Spiker Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy evlendi