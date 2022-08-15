'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da 'Deterjan Pazarı' olayında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında firma sahibinin de bulunduğu 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, birçok vatandaşı mağdur etti.

Banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulunan, ünlü oyuncularla reklam çekimi yaparak tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup satış yaptı.

40 bin kişiyi dolandırdı

Firma, bir süre taahhütlerini yerine getiremedi, internet sitesi kapandı. Firmanın sahibi olan Süleyman Kocabaş’ın ise ortadan kaybolduğu, yaklaşık 40 bin kişinin toplam 500 milyon TL civarında dolandırıldığı ileri sürüldü.

Mağdurların toplanması üzerine soruşturma başlatıldı

Sisteme üye olan yaklaşık 200 kişi, ilçede bulunan firmaya ait fabrika önünde toplandı. Vatandaşlar, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını söyledi.

Çok sayıda kişinin başvurusu üzerine savcılık, Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlattı.

2 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen firma sahibi Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.