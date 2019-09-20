Dev bütçeli Diyanet'ten ''tevazu'' açıklaması

Erbaş, Muğdat Camisi'nde verdiği hutbede şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Müslümanlar, biz müminler, tevazuyu Peygamber Efendimizden öğrendik. O, daima sade bir hayat sürdü. İnsana, insan olduğu için değer verdi. Mütevazı olmanın, cennet ehlinin özelliklerinden biri olduğunu bildirdi. Müslüman bir kardeşimizi küçük görmenin kötülük olarak bizlere yeteceğini hatırlattı. Sevgili Peygamberimizi kendisine örnek alan mütevazı bir mümin, bütün nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabb'imiz olduğunun bilincindedir. Mümin, elindeki bütün imkanları Allah’ın rızasını kazanmak için seferber eder. Makam ve mevki, şöhret ve zenginliği ne olursa olsun kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmez. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanır."

Diyanet İşleri’nin 2019 bütçesi 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya çıkarılarak MİT bütçesini 5’e, yatırımcı bakanlıkların bütçesini de 4’e katlamıştı.



