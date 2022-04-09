  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada

Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada

İstanbul Esenler'de bir zincir marketin şarküteri reyonunda fareler cirit attı. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Türkiye’de binlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler’de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

İHA

Etiketler istanbul esenler fare zincir market
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da tebliğcilere şok tepki: ''Çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin''
AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek''
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızından yine kızından rol çaldı
Ciciş Esra'nın istismar ettiği çocuğun kemik yaşı ortaya çıktı
5.2'lik deprem sonrası Vali'den ilk açıklama
Nihat Hatipoğlu'nu canlı yayında kızdıran soru: ''Sen kimsin ya ?''
Canlı yayında ilginç anlar: ''Yahu program sahur programına döndü''
Müge Anlı'da yine olay var! Önce tokat attı, sonra bayıldı
Çalılıkların içinde buldukları 1985 model efsaneyi baştan yarattılar
AK Parti'nin sazlı sözlü sahuru olay olmuştu! Mekanın sahibinden fatura açıklaması