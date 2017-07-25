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  3. 25 Temmuz 2017 08:52

Dev operasyon başlatıldı: 81 gözaltı kararı

Bylock kullancısı olduğu tespit edilen özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dev operasyon başlatıldı: 81 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Alınan karar kapsamında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı.

İHA

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