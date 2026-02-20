Dev ova denize döndü, araçta mahsur kalan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa Karacabey’de eriyen kar suları felaketi getirdi! Harmanlı yolu üzerindeki derenin taşması sonucu ulaşım dururken, aracıyla sel sularına kapılan bir vatandaş AFAD ve BUSKİ ekiplerince son anda kurtarıldı. Binlerce dönüm ekili tarım arazisinin sular altında kaldığı bölgedeki o dehşet anları dron kamerasına böyle yansıdı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, bölgedeki dere yataklarını taşırdı.

Harmanlı yolu üzerinde meydana gelen taşkın, hem ulaşımı hem de tarımsal üretimi felç etti.

Ekipler Seferber Oldu: Can Pazarı Yaşandı

Taşkın nedeniyle yolun bir bölümü tamamen sular altında kalırken, suyun derinliğini fark etmeyerek ilerlemeye çalışan bir sürücü aracıyla birlikte mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla AFAD, BUSKİ ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan vatandaş, güvenli bir şekilde araçtan tahliye edildi.

Tarım Arazileri Sular Altında

Afetin asıl yıkıcı yüzü ise tarım arazilerinde görüldü. Karacabey Ovası’ndaki binlerce dönüm ekili arazi, taşkın suları altında kalarak adeta göle dönüştü. Mahsulleri zarar gören çiftçiler büyük bir şok yaşarken, dron ile havadan çekilen görüntüler zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Kritik Uyarı: Alternatif Güzergahları Kullanın

Yetkililer, su tahliye çalışmaları tamamlanana kadar Harmanlı yolunun geçici süreyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Sürücülerin can ve mal güvenliği için bölgedeki işaret levhalarına uymaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

İHA