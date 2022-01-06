Deva Partili Metin Gürcan'a 20 yıl hapis istemi

'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklu yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse dava açılacak.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020'de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021' de gözaltına alınmış, 29 Kasım 2021'de 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede savcılık, Gürcan'a ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse dava açılacak.

YABANCI DİPLOMATLA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

İddianamede, Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar yer aldı. Fotoğraflarda Ankara'da kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülen Gürcan, başka karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alırken görüldü. Gürcan'ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da yer aldı.

GÜRCAN, SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İddianamede, Metin Gürcan'ın ifadesine de yer verildi. Gürcan, ifadesinde, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi. Gürcan, ayrıca uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürdü. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye'ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara'da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi.