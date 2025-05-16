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DEVA'dan istifa eden milletvekili CHP'ye katılıyor

DEVA'dan istifa eden milletvekili CHP'ye katılıyor
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DEVA Partisi’nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen CHP'ye katılıyor.

Son seçimlerde TBMM'ye DEVA Partisi'nden giren ardından partisinden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağı belirtildi.

2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan’da DEVA’dan istifa etmişti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ösen’e CHP rozetini Salı günü Genel Başkan Özgür Özel takacak.

Geçen ay istifa etmişti

Milletvekili Ösen, 22 Nisan'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.

Seda Kaya Ösen kimdir ?

Seda Kaya Ösen 1979 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans, İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. ABD Cornell Üniversitesinde Turizm Yöneticiliği Sertifika Programına katıldı.

2001-2003 yılları arasında bir reklam ajansında marka temsilcisi olarak çalıştı. Turizm ve tarım alanlarında faaliyet gösteren aile şirketinde görev aldı.

Ege İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Genç İşadamları Derneği Konfederasyonu (TUGİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Üyeliği, İzmir Başkanlar Kurulu Üyeliği ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi.

İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

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Etiketler seda kaya ösen deva CHP transfer sistifa
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