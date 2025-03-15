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Devamsızlık yapan öğrencinin velisine para cezası kesilecek

Devamsızlık yapan öğrencinin velisine para cezası kesilecek
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, tüm uyarılara rağmen devamsızlık yapan öğrenci velisine her gün için 257 lira para cezası uygulanacağını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilde her öğrencinin okuldan uzak kalmadan ve devamsızlık yapmadan eğitim almasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Vali Şıldak, valilikte yaptığı açıklamada, yapılan tüm uyarılara rağmen öğrenci devamsızlık sorununa çözüm bulamadıkları için yeni bir uygulama başlattıklarını ifade etti.

Şıldak, açıklamasında, "Şanlıurfa'da gerek ilk ve ortaokullarımızda bilhassa da lise düzeyinde ortaöğretim düzeyinde, devamsızlık oranlarının yaptığımız bütün özendirici çalışmalara, takip çalışmalarına rağmen ne yazık ki istenilen seviyeye yükseltilemediğini gördük. Ve artık bilhassa kız çocuklarımızın okuldan uzak kalmaması, tamamının eğitim hakkının kendilerine sunulması kapsamında okullarımızın milli eğitim müdürlüklerimizin ve kaymakamlıklarımızın yeni süreçte sıkı takipleriyle bu konuda gerekirse cezayı yaptırım uygulama yoluna gideceğiz. Ve bunun altyapısını oluşturduk. İdari para cezaları ile bunda da ikili bir sistem söz konusu. Amacımız Şanlıurfa'da her bir çocuğumuzun, her bir öğrencimizin okuldan uzak kalmadan, devamsızlık yapmadan okula devamını sağlayarak eğitim almasını sağlamaktır. Bu konuda artık bir son çözüm olarak geldiğimiz aşamada, mutlak surette idari yaptırım uygulamak suretiyle, 222 sayılı Kanun'un gereklerini yerine getireceğiz. Bunun da aşamaları var. İlk aşamada yapılan bildirimlere rağmen öğrenci hala birisi tarafından okula gönderilmiyorsa günlük 257 lira, fakat bundan da sonuç alınamıyorsa 15 günlük periyodun sonunda bunun 11 bin liranın üzerinde bir idari yaptırımla karşılaşması söz konusu olacak. Buradan esas amacımız ceza vermek olmamakla birlikte bazı yaptırımların gerektiğinde hele hele çocuklarımızın okula mutlak suretle kavuşturulması gibi yüce bir amaç için yani böyle bir hedef için bunu yapmak durumundayız. Bütün velilerimize buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Şanlıurfa´da hiçbir öğrencimizin okuldan uzak kalmasına gönlümüz razı değildir. Bu konuda hiçbir velimizin de cezaya tabi olmasına muhatap olmasını istemiyoruz. Bu uygulamamız bugünden itibaren başlamış durumda" diye konuştu.

Kent genelinde başlatılan ceza uygulamasına bazı vatandaşlar destek verirken, bazı vatandaşlar da destek vermediklerini söyledi.

İHA

Etiketler Şanlıurfa devamsızlık para cezası öğrenci
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