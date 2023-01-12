Devlet Bahçeli’den Burhan Çaçan mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 62 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, mesajında; "Yanık sesi ve yürekten seslenişiyle kalplere dokunan, gönül tellerini titreten muhterem sanatçımız Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.