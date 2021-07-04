Devlet Bahçeli'nin acı günü
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), hayatını kaybetti. Devlet Bahçeli'nin ağabeyinin oğlu olan Mustafa Bahçeli, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi pazar günü Osmaniye'de düzenlenecek töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.
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