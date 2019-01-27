Devlet Bahçeli'nin konvoyunda kaza: 2 yaralı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile görüşmek için İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konvoyunda bir milletvekilinin aracı, Ümraniye sapağında emniyet şeridinde duran bir araca çarptı. Kazada 2 hafif şekilde kişi yaralandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişelerde milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Bahçeli’yi takip etmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın bulunduğu araç, Ümraniye Sapağına geldiğinde emniyet şeridinde bekleyen Yasin Sivaslıgil’e ait araca çarptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Akçay, başka bir araçla Beykoz’a geldi. Kazada aracına çarpılan sürücü, "Emniyet şeridinde duruyorduk. Geldiler, bize arkadan vurdular. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kızımız biraz rahatsız ama Allah’a şükür bir şey yok." dedi.