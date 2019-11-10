Devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de ve İstanbul'da da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenlerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak çelenk koydu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir’de yapılan törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kuvvet Komutanları ile devlet erkanı katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Mozolesi’ne çelenk koydu. Dana sonra yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamaya geçti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Erdoğan'ın mesajı:

Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları hep bizimle yaşayacaktır. Cumhuriyetimizi yaşatmak, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.

MEHMETÇİK’İN GÖZYAŞLARI

İstanbul’da da aynı anda Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün son nefesini verdiği odada saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Buradaki törende sayfı duruşu sırasında Ata’nın son nefesini verdiği yatağı başında nöbet tutan Mehmetçik saat 09.05’te gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçiğin gözyaşlarını bir arkadaşı sildi.