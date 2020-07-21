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  3. 21 Temmuz 2020 18:57

Devlet hastanesinde korona paniği! 10 çalışanda virüs tespit edildi

Van'da Başkale Devlet Hastanesi'nde bir personelde koronavirüs görülmesi sonucunda yapılan testlerde 10 personelde koronavirüs tespit edildi.

Devlet hastanesinde korona paniği! 10 çalışanda virüs tespit edildi
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Van'da Başkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanında, 2 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti başladı.

Bunun üzerine hastane yönetimi tarafından tüm personele test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 personelin corona virüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak, tüm hastane dezenfekte edildi.

Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesinin ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı. Corona virüs testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.

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