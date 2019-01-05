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  3. 05 Ocak 2019 10:18

Devlet hastanesinde rezalet! Başhekim hastaneyi otele çevirdi

Zonguldak'ta, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'ndeki özel odada kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başhekim görevden alındı.

Devlet hastanesinde rezalet! Başhekim hastaneyi otele çevirdi
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Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah H., kasım ayında, ilçedeki TOKİ konutlarından satın aldığı evde tadilat başlattı.

Dr. Feyzullah H., bu sırada eşi ve çocuklarıyla otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındı. Eşi ve çocuklarıyla bir süre hastanede kalan Dr. Hasanoğlu, olay ortaya çıkınca ailesiyle beraber buradan ayrıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 müfettişin hazırladığı rapor tamamlandı. Dr. Feyzullah H., rapor doğrultusunda başhekimlik görevinden alındı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de Dr. Feyzullah H.'nun soruşturma kapsamında başhekimlik görevinden alındığını doğruladı.

zonguldak , Dr. Feyzullah H. , Devrek Devlet Hastanesi
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