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  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2018 23:58

Devlet memuru rüşvet alırken yakalandı

Niğde'de vergi dairesinde çalışan memur, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Devlet memuru rüşvet alırken yakalandı
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Niğde'de, R.B. isimli kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL rüşvet alanÿmemur M.Ç.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.

İl Emniyet ÿMüdürlüğü’ne gelen R.B., Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan memur M.Ç.’nin yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, çalışma başlatan polis, M.Ç.’yi bir kişiden 500 TL rüşvet aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan M.Ç., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

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