Devlet sanatçıları AK Partilileri "eğlendirecek"

Bugün ATO'da yapılacak "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" sonrası AK Parti genel merkez binasında yapılacak olan akşam yemeğinde katılımcıları "eğlendirmek" için Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları görevlendirildi.

Sanatçılara Külliye çalışanı muamelesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür Sanat-Sen Genel Merkezi "Kurumlarımız uzun bir süredir devletin sanat kurumu saygınlığından uzak, genel müdürlüğün organize bürosu, sanatçılarınsa külliye çalışanı gibi kullanıldığı bir hal almıştır" dedi.

Açıklamada "Devletin sanatçıları olarak halkın vergileriyle var olan kurumlarımızdaki görevimiz, halkımıza piyasacı yaklaşımlardan uzak gerçek geleneksel sanatları hizmet olarak götürmektir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Memura siyaset yapma hakkı tanımayan hatta en ufak bir eleştiri ya da sosyal medya paylaşımını cezai uygulamalarla susturan siyasal iktidar söz konusu AK Parti olunca kural kaide tanımıyor.

Bugün ATO da yapılacak Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası sonrası AK Parti genel merkez binasında yapılacak olan akşam yemeğinde katılımcıları eğlendirmek için Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları görevlendirilmiştir.

Halka hizmet vermekle yükümlü olan devletin sanatçıları koro ve toplulukları sarayın eğlencelikleri haline getirilmeye çalışılıyor.

Kurumlarımız uzun bir süredir devletin sanat kurumu saygınlığından uzak, genel müdürlüğün organize bürosu, sanatçılarınsa külliye çalışanı gibi kullanıldığı bir hal almıştır. Yaşadığımız durum kanıksatılmaya çalışılmakta itiraz edenler ise soruşturma açma ile tehdit edilmekte hatta cezalandırılmaktadırlar.

Devletin sanatçıları olarak halkın vergileriyle var olan kurumlarımızdaki görevimiz, halkımıza piyasacı yaklaşımlardan uzak gerçek geleneksel sanatları hizmet olarak götürmektir.

Devletin Sanat kurumlarının saygınlığına ve ağırlığına yakışmayacak şekilde yapılan bu hukuksuz görevlendirmeler iptal edilmelidir.

Kültür Sanat-Sen Genel Merkezi