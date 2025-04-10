Devlet Tiyatroları biletlerine yüzde 300 zam isyan ettirdi

Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatlarına yapılan yüzde 300 zam büyük tepki çekti.

Devlet Tiyatroları'nın bilet fiyatlarına yapılan yüzde 300 oranındaki zamma tepki yağıyor.

2 Nisan tarihi itibariyle yürürlüğe giren zamla birlikte Devlet Tiyatroları'nda tam biletler 115 TL'den 450 TL'ye, indirimli biletler ise 70 TL'den 330 TL'ye yükseldi.

Devlet Tiyatroları biletlerine yapılan bu akılalmaz zam karşısında vatandaşlar sosyal medyada isyan bayrağını açarken, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS), söz konusu duruma yönelik bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye, halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında, düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?”



