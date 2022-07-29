Devletin fabrikasının güvenliği SADAT'a emanet

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait tesislerin özel güvenlik işi SADAT’ın ortaklarına verildi.

Tuğgeneral görevindeyken emekli olan ve Siyasal İslamcı kimliğiyle bilinen eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi ile 22 emekli subay ve astsubay tarafından 28 Şubat 2012 tarihinde kurulan SADAT, kurulduğu günden beri tartışma konusu olurken şimdi de SADAT’ın kurucuları ve ortakları arasında yer alan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek’in kamuya ait olan Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (Türkşeker) özel güvenlik işini aldığı açığa çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 11 Nisan’da “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 4 milyon 504 bin TL teklif veren Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. aldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre ihale kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, 6 ay boyunca korunacak alanlar şöyle sıralandı: “Ankara Şeker Fabrikası, Makine Fabrikası, Şeker Enstitüsü ve Tohum Fabrikası, hizmet binaları, lojmanlar, ambarlar, sosyal tesisler, müştemilatı, meydan sahası ile Ankara ili hudutlarında bulunan idaremizce kiralanmış şeker depoları ve genel müdürlük binası.”

Birgün