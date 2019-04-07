Devletin müdüründen skandal paylaşım !

Trabzon Pelitli Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Usta, 31 Mart’ta muhalefete oy veren yurttaşlara “p.. kuruları” dedi, ölümle tehdit etti. Ekrem İmamoğlu’na da “Kemalist zavallı” yorumunu yaptı. CHP, suç duyurusunda bulundu.

Maaşı bütün vatandaşlardan alınan vergilerle ödenen devletin müdüründen 31 Mart seçimleriyle ilgili skandal paylaşım geldi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Trabzon İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne bağlı Pelitli Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Usta, 31 Mart'ta muhalefete oy veren vatandaşlara ‘p.. kuruları' diye hakaret etti. “Reis, biz hazırız” diyerek vatandaşları ölümle tehdit etti. Devletin müdürü, Ekrem İmamoğlu için de “Kemalist zavallı” ifadesini kullandı. CHP İl Başkanı Güzide Önsel Uzun, skandal paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

İşte, devletin müdürünün o skandal paylaşımı:

“Arkadaşlar 2'nci 15 Temmuz Darbe girişimi bu. Allahsız Fetöcü ve Kemalistler, ‘Martın Sonu Bahar' şifreleri ile sandık başkanları, Fetöcü memurlar ve satılmış müşahitlerle İstanbul’u almış gösterdiler. İstanbul'un 25 ilçesini AK Parti alacak, Başkanlığı kaybedecek. Yok ya! Kimi kandırıyorsunuz? Ankara da aynı. Ekrem İmamoğlu, Fetöcüler'le beraber ve Kemalist bir zavallıdır. Bu adamı tebrik eden, AK Parti'ye gönül vermiş kim varsa kınıyorum.”

Usta, paylaşımın sonunda, “Yer Uyanık, Gök Uyanık, Düşman Uyanıkken Uyumak, Maskaralıktır/İnlerinize Gireceğiz Allahsız Piç kurularının. Reis Biz Hazırız Yolun Yolumuzdur” dizeleriyle bitirdi.

CHP İl Başkanı Uzun, skandal paylaşımla ilgili olarak, “Trabzon yıllardır AKP politikalarıyla yönetilmesine karşın hiçbir sorunu çözülmedi. Hiçbir yatırım yapılmıyor. Ama AKP'nin yetiştirdiği militan kadroları, tıpkı bu Müdür gibi, devletin kadrolarında görev yapmaya devam ediyor. Maalesef Trabzon kıskaç altında” açıklamasını yaptı.