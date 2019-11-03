Devletten AK Parti İl Başkanına toplu ziyaret !

Adıyaman’da, vali, müftü, rektör, alay komutanı, özel idare sekreteri, AK Parti il başkanının dükkanına gidip toplu poz verdi. MKE Genel Müdürlüğü'ne getirilen Yasin Akdere’nin ilk işi de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etmek oldu. Öte yandan Antalya Valisi, kendisinden uzun süredir randevu talep eden İYİ Parti İl Başkanı’na yanıt dahi vermedi.

Devletin mülki amir ve bürokratları AK Parti'lilerin dükkan reklamında. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in sahibi olduğu dükkan “Kuruluş yıldönümü” gerekçesiyle, devletin bürokratlarının akınına uğradı. Valisinden komutanına, müftüsünden rektörüne kadar üst düzey tüm bürokratlar dükkana giderek poz verdiler, adeta dükkanın reklamını yaptılar.

TOPYEKÜN “DÜKKAN POZU”

İşte, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in dükkanında poz veren o bürokratlar: Vali Aykut Pekmez, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Belediye Başkanı AK Parti'li Süleyman Kılınç.

Albay Atasoy'un ziyaretini askeri elbiseyle yapması da dikkat çekti.

AK Parti İl Başkanı Dağtekin, mülki amir ve bürokratların ziyaretini toplu fotoğraf eşliğinde sosyal medya hesabında paylaştı. Dağtekin, “Çildağ AŞ'nin 31'inci Yılı vesilesi ile ziyaret ederek bizleri onurlandıran Sayın Valimiz Aykut Pekmez, Reisimiz Dr. Süleyman Kılınç, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jan. Kom. Ercan Atasoy, İl Emn. Müd. İbrahim Ergüder, Müftümüz Mehmet Taşçı ve Gn Sekr Sami Işık'a teşekkür ediyorum.”

GENEL MÜDÜR OLDU İL BAŞKANLIĞINA KOŞTU



MKE Genel Müdürlüğü'ne getirilen Yasin Akdere'nin ilk işi de, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etmek oldu. AK Parti İl Başkanı Yusuf Dağdelen bu ziyareti, “MKE Genel Müdürlüğü görevine atanan Yasin Akdere İl Başkanlığımızı ziyaret ederek, bizleri memnun etti. Değerli Misafirimizle Kırıkkalemiz'in gözbebeği Makine Kimya Kurumu yatırımları ve şehrimize katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunduk” ifadeleriyle paylaştı.

BU DA BAŞHEKİMİN ECZANE POZU

Benzer bir ziyaret de Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde yaşandı. Devlet Hastanesi Başhekimi Selim Kuşağlı, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Birsen Arslan, Hastane İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı İdris Kale ve Hastane personeli Turgut Yancar, TÜGVA Temsilcisi olarak görevlendirilen Mustafa Vakkas Atalay'ın eczane dükkanına giderek ziyarette bulundular. Eczanelere karşı tarafsız olması gereken devletin başhekimi ve hastane bürokratlarının, TÜGVA İlçe Başkanı’nın eczanesine gidip poz bu şekilde poz vermeleri etik tartışması doğurdu.

VALİ İYİ PARTİ İL BAŞKANINA RANDEVU VERMEDİ

AK Parti il başkanlarıyla adeta ahbap-çavuş ilişkisi yaşayan devletin bürokratları, muhalefet temsilcilerine ise kapıları kapalı tutuyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, uzun süredir kendisinden randevu isteyen İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer'in talebine cevap vermedi. Vali'nin bu tavrı, İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve Grup Başkanı vekili Lütfü Türkkan tarafından TBMM Genel Kurulu gündemine taşındı.