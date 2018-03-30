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  3. 30 Mart 2018 16:40

Devrilen TIR'daki sürücünün imdadına çevredekiler yetişti

Bursa'da karton yüklü TIR devrilince sürücünün imdadına çevredekiler yetişti.

Devrilen TIR'daki sürücünün imdadına çevredekiler yetişti
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TIR devrildi, sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinden yüklediği kartonları Balıkesir'in Bandırma ilçesine götüren Ferhat Kartal (38) yönetimindeki TIR, Bursa- İnegöl karayolu Ümitalan mevkiinde devrildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği kartonları Bandırma ilçesine götürmek üzere yola çıkan Ferhat Kartal yönetimindeki 16 KDN 04 çekici ve 16 KRA 04 dorse plakalı TIR, İnegöl-Bursa karayolu Ümitalan mevkiinde rampadan inerken kontrolden çıkarak devrildi. Yolun solundaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilen ve ön bölümü ile dorsesi birbirinden ayrılan TIRda sürücü Ferhat Kartal kabinde sıkıştı. Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIRın dorsesinden çevreye dağılan kartonlar ise başka bir araçla Bandırmaya götürüldü.

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