Devrilmek üzere olan minibüsü böyle tuttular!

Bursa'da park halindeki bir minibüs harekete geçti. Minibüsteki kadınların müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Bursa'da ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

DEVRİLEN MİNİBÜSÜ KADINLAR TUTTU

Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

İHA