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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden şehit haberleriyle ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden şehit haberleriyle ilgili açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama "Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır.

Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.

Etiketler şehit haber sosyal medya
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