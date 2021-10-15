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DGS ek tercihleri başladı: Son tarih 21 Ekim

DGS ek tercihleri başladı: Son tarih 21 Ekim

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı. Ek tercih işlemleri 21 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

 

 

Etiketler sınav DGS ek tercihleri ek tercihler DGS ek tercihler
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