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DGS sonuçları açıklandı; kayıtlar başlıyor

DGS sonuçları açıklandı; kayıtlar başlıyor

ÖSYM, birçok kişinin merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kazanan adayların kayıt işlemleri 9-14 Eylül'de yapılacak.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam edebilmesi için yapılan DGS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, 24 Ağustos-1 Eylül'de tercihleri alınan 2022-DGS'nin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-14 Eylül'de yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından, 8 Eylül'den 12 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri, ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

 

Etiketler dgs sonuçları dgs kayıtları dikey geçiş sınavı
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