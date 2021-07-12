DGS'deki skandal sonrası gözaltına alındı

ÖSYM 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından kitapçığın bir bölümünün görüntülerini bir internet sitesinde yayınlayan adayın gözaltına alındığını duyurdu.

Dün gerçekleştirilen 2021 DGS sınavına giren bir aday, onca kontrole rağmen, sınava cep telefonuyla girdi ve sınav soru kitapçığının 3 sayfasının fotoğrafını çekip internet üzerinden yayımladı. DSG sorularının bir kısmının bu şekilde yayımlanması tepkilere neden olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görülmüştür. Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır.

Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.