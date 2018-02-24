DHKP-C'lilerin özgürlüğü kısa sürdü

İstanbul’da yargılandıkları terör faaliyetleri suçlarından tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edilen 5 DHKP-C'lini özgürlüğü kısa sürdü. Örgüt üyeliği kapsamında gözaltına alınıp itirafçı olan şahısların ifadeleriyle, geçtiğimiz hafta tahliye edildikleri cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alınan 5 DHKP-C üyesinden 4'ü tekrar tutuklanıp cezaevine konurken birisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele savcıları tarafından terör örgütü DHKP-C nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, geçtiğimiz hafta, terör faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulundukları cezaevinden tahliyelerine karar verilen H.B, R.Y, K.S, V.D, ve E.A.isimli tutuklara yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 hükümlüyü cezaevi çıkışında kısa süreli bir özgürlüğün ardından tekrar gözaltına alıp emniyete götürdü. Örgüte yönelik olarak sürdürülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp itirafçı olan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda ikinci defa gözaltına alınan 5 örgüt üyesi şüpheli dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şahıstan E.A. hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken, H.B, R.Y, K.S. ve V.D. tekrar örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.