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  3. 27 Mart 2018 22:58

DHKP-C'nin sözde ''Ankara sorumlusu'' tutuklandı

Kanlı terör örgütü DHKP-C'nin "Ankara sorumlusu" olduğu iddai edilen İlhan K. tutuklandı.

DHKP-C'nin sözde ''Ankara sorumlusu'' tutuklandı
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Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu  öne sürülen İlhan K, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü  İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı Orta Doğu  Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında 20 Mart'ta gözaltına alınan terör örgütü  DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu değerlendirilen İlhan K, emniyetteki  işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA

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