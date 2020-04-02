Didem Arslan Yılmaz'dan yeni açıklama

Habertürk TV'de dün akşam yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında konuklardan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki göstermiş ve yayını terk etmişti. Bunun üzerine stüdyoda gerilim yükselirken moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın tavırları sosyal medyada gündem olmuştu. Başarılı spikerden yayında yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının konuşulduğu Türkiye'nin Nabzı programında maske kullanımına ilişkin dikkat çekici tespitler ortaya konuldu. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki programa California Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Beyinder Kurucu Başkanı, Habertürk yazarı Prof. Dr. Derya Uludüz ile halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuk oldu.

California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki gösterdi.

Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" dedi ve yayını terk etti. Sunucu Didem Arslan Yılmaz ise Prof Dr. Çilingiroğlu'na, "Tercih sizin ama hocalarımıza da ayıp etmenize ben asla izin vermem. Siz de değerlisiniz ama Türkiye'deki hekimler de çok değerli hekim. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar hocam bunu da eğer dinliyorsanız bir daha dinleyin. Katılmıyorsanız da canım katılmayın Allah'ım yarabbim ya!" diyerek elindeki kalemi masaya fırlatarak reklam arasına gitti.

EN FAZLA KONUŞMA SÜRESİ

Didem Arslan Yılmaz, Twitter hesabında Türkiye’nin Nabzı programındaki konuşma sürelerini yayınladı. Buna göre konukların konuşma süreleri şöyle:

45 dk. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu

20 dk. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

18 dk. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

12 dk. Prof. Dr. Derya Uludüz...

DİDEM ARSLAN YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Didem Arslan Yılmaz, Akşam Haberleri yayınında da Türkiye'nin Nabzı'nda yaşananları anlattı. Programda dört konuğu olduğunu hatırlatan ve konuşma sürelerini dakikalarıyla paylaşan Yılmaz, en çok konuşan ismin Prof. Dr. Çilingiroğlu olduğunu belirterek, "Prof. Çilingiroğlu, Sayın Erdoğan ya da süreçle ilgili konuştuğunda asla sözünü kesmedim, programı bir daha izlemenizi tavsiye ederim" dedi.