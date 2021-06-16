Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni gelişme
Aydın'ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Deniz Atabay ve şahsi avukatına saldırıda gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti.
Dün gözaltına alınan şüpheliler İ.O. (19), Y.C.Ö (19), B.D.( 24), M.O., F.Ö. ve A.S.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
bir kafede şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı.
Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı.
Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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