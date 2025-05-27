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Dijital para transfer platformu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu

Dijital para transfer platformu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu
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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi A.K. ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülerek, soruşturma kapsamında bu sabah saat 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-elkoyma ve inceleme kararı verildi.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

DHA

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Etiketler papara kayyum gözaltı Yasa dışı bahis
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