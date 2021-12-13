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Dijital seçim dönemi: Zarf içinde oylama tarih mi oluyor?

Dijital seçim dönemi: Zarf içinde oylama tarih mi oluyor?

Türkiye'de seçimlere iki yıl kala, zarf içinde oy kullanma sisteminin yerini dijitale bırakacağı iddia edildi.

2023 seçimlerinde uygulanmak üzere Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'yla ilgili çalışmalarını sürdüren AKP hükümetinin, teknolojik gelişmeler kapsamında oy verme sistemini de gözden geçirdiği konuşuluyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, seçimlerin dijital olarak yapılmasına dair birtakım hazırlıklar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

 Şık, devamında "Pandemi bahanesiyle, dernek genel kurullarının dijital yapılmasının önünün açıldığını da anımsatalım" notunu düştü.

 YÖNETMELİK NE GETİRDİ?
Şık'ın sözünü ettiği yönetmelik, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı ve Ekim 2021'de yayınlandı. Dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesinin önü açıldı. 

Üyeler, sisteme güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yapmaya başladı. 

 'MÜHÜRSÜZ OY' TARTIŞMASI
'Zarf içinde oy kullanma' sistemi, 2017 yılında düzenlenen anayasa değişikliği referandumu sırasında da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren oylama sırasında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 'mühürsüz oyların kabul edileceği' yönündeki açıklaması, o dönem büyük tartışmalara yol açtı.  

Birçok kişi, bu kararı sahteciliğe neden olabileceği gerekçesiyle eleştirdi.

Etiketler dijital seçim seçim
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