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  3. 21 Kasım 2018 17:42

Dikiş makinasının arabalara dönüşümü Panora’da

Sıra dışı ve benzeri görülmemiş etkinlikleri hayata geçiren Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi çok farklı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dikiş makinasının arabalara dönüşümü Panora’da
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 “Eski makinalar şimdi araba oldu!” sloganıyla Ankara’da ilk kez sergilenecek Steampunk Model Otomobil Sergisi’ne ev sahipliği yapacak olan Panora AVM, 17-25 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Endüstriyel tasarımcı Ahmet Tarık Demirbaş’ın, dünyada ilk ve tek “Diyaframlı Motor” patenti ve “Artemis Heykeli” formunda “Döner kebap makinesi” patenti gibi sanatla teknolojiyi harmanladığı benzersiz ürün çalışmaları bulunuyor. Sıra dışı tasarımcı, açtığı ilk kişisel sergisinde 1700’ler ile 2000’leri kendi özel tekniği ile bir araya getirerek yine bir ilke imza attı ve Türkiye’de Steampunk (Buhar Çılgınlığı) akımının öncüsü oldu.

Sanatçı, eski model pedallı dikiş makinalarını bir araya getirerek her birini sanat eseri otomobillere dönüştürdü. 50 adet Steampunk Model Otomobil Sergisi ile tasarımcının sergilediği sıra dışı eserlerini yakından görmek isteyenler 17-25 Kasım tarihleri arasında Panora Piri Reis’te buluşacak.

Eşi benzeri olmayan bu ilginç araçlar, teknoloji, sanat ve otomobil meraklılarını Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bekliyor.

panora avm , saklı arabalar
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