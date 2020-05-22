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  3. 22 Mayıs 2020 10:46

Dikkat! 33 ilde maske takmak zorunlu oldu

Iğdır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylece maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu il sayısı 33'e yükseldi.

Dikkat! 33 ilde maske takmak zorunlu oldu
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Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle Mardin, Malatya, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Zonguldak, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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