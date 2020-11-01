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  3. 01 Kasım 2020 15:33

Dikkat çeken kare! Cenaze töreninde yan yana geldiler

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana göründü.

Dikkat çeken kare! Cenaze töreninde yan yana geldiler
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz, geçtiğimiz Cuma günü Şişli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşti.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yan yana geldiği anlar dikkat çekti.

Erdoğan ve Gül'ün bir süre ayaküstü sohbet ettiği görüldü.

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