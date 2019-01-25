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  3. 25 Ocak 2019 17:39

Dikkat ! Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı nedeniyle çamur şeklinde yağmur yapacağını açıkladı.

Dikkat ! Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

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