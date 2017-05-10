Dikkat! Pırlanta diye 'cam' almayın

Her mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü öncesinde birçok insan hediye arayışına girdi. Annesine hala hediye bulamayanlar için İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Elanur Güner, takı seçeneklerini, takıların anlamlarını anlattı ve seçerken dikkatli olunması gereken noktaları anlattı.



'MARKA DEĞERİ OLAN BİR FİRMADAN ALIN'

Anneler Günü’nde sadece anneler için değil, hamile anne adayları için de hediye seçenekleri olduğunu ve çeşitli tasarımlar olduğunu anlatan Güner, farklı dokunuşlarla takıların kişiselleştirilebileceğini de belirtti ve şunları söyledi:

"Mücevherleri alırken, öncelikle marka değeri olan bir firmadan almaları gerekiyor çünkü maalesef, pırlantada, elmasta ya da renkli taşlarda çok sık rastlanan sahte taşlarla satılan ürünlere rastlamaktayız. Bu yüzden marka değeri olan ürünler satın alındığı zaman insanlar en azından firmanın kendilerine verecekleri ürünlerin doğru ürünler olduğunu bilirler. Özellikle hangi taşları almak istiyorlar? Zümrüt, yakut ya da safir, elmas mı? Bununla ilgili mutlaka önce tasarımı ve ön araştırmayı yapmaları lazım. Hangi firmanın hangi ürününün revaçta olduğunu da bulmaları lazım.



'SERTİFİKA İSTEYİN'

Ardından bu ürünlerin sertifikasını istemesi lazım. Ürünlerin gerçekten firma arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Bu bizim için önemli. Yoksa siz yarı değerli bir taşı ya da bir cama bile pırlanta parası vererek satın almış olabilirsiniz."