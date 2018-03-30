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  3. 30 Mart 2018 13:34

Dikkat ! Tam 9 bin TL cezası var

İzmit Belediyesi, beton mikserinden yola dökülen betonun uyarılara rağmen temizlenmemesi üzerine firmaya 9 bin TL ceza kesti.

Dikkat ! Tam 9 bin TL cezası var
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İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenimahalle'de bir inşaat alanına giden beton mikserinden yolun 7 farklı yerine beton döküldüğünü belirledi. Firmadan yola dökülen betonu temizlemesi istenildi.

Uyarılara rağmen yola dökülen betonun temizlenmemesi üzerine firmaya 9 bin TL ceza kesildi. Zabıta yetkilileri, bir inşaat firmasının beton mikserinin mahallede 7 farklı noktaya beton döktüğünün tespit edildiğini belirterek, "Çevre kirliliğine neden olan firmaya yolu temizlemesi konusunda uyarıda bulunduk. Buna rağmen uyarıyı dikkate almayan firma hakkında Kabahatler Kanunu'na istinaden yasal işlem yapıldı" dedi.

 
 

 

 

yola beton dökene ceza , 9 bin tl ceza
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