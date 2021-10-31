Dikkat! Yağışlar fena vuracak! Yarın başlayacak hafta ortasına kadar sürecek...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yarın itibariyle yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışlar hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer çok bulutlu, Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















