  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı

Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı

Güncelleme:

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Dilan Polat, cezaevinden çıktı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması için tahliye edilmesine karar verildi.

Mahkeme, Polat hakkında "Yurtdışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmetti. 

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.

Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada Dilan Polat'ın ev hapsi talebi reddedilmişti. Ancak bugün mahkeme Dilan Polat'ın tahliye edilerek tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

Cezaevinden çıktı

Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi.

Dilan Polat yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edildi. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü.

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Dilan Polat, cezaevinden çıktı.

Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Dilan Polat, cezaevinden çıktı.

4 Eylül’de hakim karşısında çıkacaklar

Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Daha önce reddedilmişti

MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Dilan Polat'ın avukatı daha önce de tahliye talep etmiş, dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu ve kaçma şüphesinin olduğunu belirterek itirazı reddetmişti.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, S.P., A.K.P., M.Ö. ve A.G. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu'nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

Etiketler dilan polat tahliye tutuksuz yargılanacak mahkeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü İzmir'de deprem İzmir'de deprem İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü
Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı