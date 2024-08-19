Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Dilan Polat, cezaevinden çıktı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması için tahliye edilmesine karar verildi.

Mahkeme, Polat hakkında "Yurtdışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmetti.

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.

Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada Dilan Polat'ın ev hapsi talebi reddedilmişti. Ancak bugün mahkeme Dilan Polat'ın tahliye edilerek tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

Cezaevinden çıktı

Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi.

Dilan Polat yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edildi. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü.

Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.

4 Eylül’de hakim karşısında çıkacaklar

Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Daha önce reddedilmişti

MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Dilan Polat'ın avukatı daha önce de tahliye talep etmiş, dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu ve kaçma şüphesinin olduğunu belirterek itirazı reddetmişti.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, S.P., A.K.P., M.Ö. ve A.G. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu'nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.