Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı''

Dilan ve Engin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ifade vermek için adliyeye getirildi.

Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı: 5 kişi tutuklandıGüncel Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldıMagazin İHA