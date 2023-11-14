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  3. Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı''

Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı''

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Dilan ve Engin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ifade vermek için adliyeye getirildi.

Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

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İHA

Etiketler banu parlak dilan polat engin polat
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