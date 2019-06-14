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  3. 14 Haziran 2019 17:37

Dilek Dündar eşinin yanında olduğunu açıkladı

Türkiye'de hapis cezası bulunan ve yurt dışında olan Can Dündar'ın eşi pasaportu elinden alındığı için yurt dışına çıkamıyordu. Dilek Dündar, sosyal medya hesabından eşinin yanında olduğunu açıkladı.

Dilek Dündar eşinin yanında olduğunu açıkladı
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Hakkındaki hapis cezası nedeniyle yurt dışında bulunan Can Dündar'ın eşi pasaportu elinden alınması nedeniyle üç yıldır yurt dışına çıkamıyordu. Dilek Dündar sosyal medya hesabından eşinin yanında olduğunu duyurdu.

Almanya’da yaşayan Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile üç yıl sonra eşinin yanında olduğunu duyurdu. Pasaportu iptal edilen ve yurt dışına çıkışı engellenen Dilek Dündar ‘Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum.’ dedi.

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